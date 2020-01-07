المحترف أحمد شلبي: تعرضت للإهانة في الاتحاد المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 08:26 مساء
المدافع الليبي أحمد شلبي أثناء تواجده في فريق الاتحاد. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث المحترف الليبي أحمد شلبي، المدافع السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن إنهاء تعاقده بالتراضي، مع النادي المصري، وذلك عقب موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

وكان نادي الاتحاد السكندري، أعلن عبر موقعه الرسمي، أن مجلس إدارة النادي أنهى إجراءات فسخ وإنهاء التعاقد مع المحترف الليبي أحمد شلبي، حيث انضم اللاعب إلى صفوف فريق زعيم الثغر مطلع هذا الموسم.

وقال شلبي، في تصريحات صحفية، إنه تعرض للظلم والإهانة خلال الفترة التي وجد بها داخل جدران الفريق المصري الناشط بالدوري الممتاز، موضحا: «لقد تعرضت للظلم والإهانة في فريق الاتحاد.. فقد كنت اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على نصف مستحقاته في الوقت الذي حصل فيه جميع اللاعبين على كامل مستحقاتهم»، وفقًا لـ«ريميسا».

وذكر المحترف الليبي: «طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، كان يتعامل معي بطريقة سيئة، حيث كان يقوم بإشراكي في مركز وسط الملعب في التدريبات والتقسيمة الجماعية للفريق، على الرغم من أنني أجيد في مركز قلب الدفاع وانضممت إلى الفريق على أساس تدعيم خط الدفاع».

وأضاف: «طلعت كان يتجاهلني بشكل دائم في القائمة التي تدخل المباريات سواء في البطولة العربية أو الدوري الممتاز المصري، وعندما كنت أسأله عن السبب أو أن يقوم بإشراكي في مركز المدافع كان يتجاهلني تماما ولا يبدي لي أي اهتمام».

وكشف شلبي أن معاناته داخل فريق الاتحاد لم تقف عند هذا الحد، بل إنه مع دخول فصل الشتاء حصل جميع لاعبي الفريق على الملابس الشتوية الخاصة بالتدريبات إلا هو ولاعبين آخرين، رفض ذكر اسمهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسالة خاطئة من واشنطن إلى بغداد تثير اللغط حول تواجد القوات الأميركية في العراق