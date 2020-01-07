المحترف أحمد شلبي: تعرضت للإهانة في الاتحاد المصري

المدافع الليبي أحمد شلبي أثناء تواجده في فريق الاتحاد. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث المحترف الليبي أحمد شلبي، المدافع السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن إنهاء تعاقده بالتراضي، مع النادي المصري، وذلك عقب موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

وكان نادي الاتحاد السكندري، أعلن عبر موقعه الرسمي، أن مجلس إدارة النادي أنهى إجراءات فسخ وإنهاء التعاقد مع المحترف الليبي أحمد شلبي، حيث انضم اللاعب إلى صفوف فريق زعيم الثغر مطلع هذا الموسم.

وقال شلبي، في تصريحات صحفية، إنه تعرض للظلم والإهانة خلال الفترة التي وجد بها داخل جدران الفريق المصري الناشط بالدوري الممتاز، موضحا: «لقد تعرضت للظلم والإهانة في فريق الاتحاد.. فقد كنت اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على نصف مستحقاته في الوقت الذي حصل فيه جميع اللاعبين على كامل مستحقاتهم»، وفقًا لـ«ريميسا».

وذكر المحترف الليبي: «طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، كان يتعامل معي بطريقة سيئة، حيث كان يقوم بإشراكي في مركز وسط الملعب في التدريبات والتقسيمة الجماعية للفريق، على الرغم من أنني أجيد في مركز قلب الدفاع وانضممت إلى الفريق على أساس تدعيم خط الدفاع».

وأضاف: «طلعت كان يتجاهلني بشكل دائم في القائمة التي تدخل المباريات سواء في البطولة العربية أو الدوري الممتاز المصري، وعندما كنت أسأله عن السبب أو أن يقوم بإشراكي في مركز المدافع كان يتجاهلني تماما ولا يبدي لي أي اهتمام».

وكشف شلبي أن معاناته داخل فريق الاتحاد لم تقف عند هذا الحد، بل إنه مع دخول فصل الشتاء حصل جميع لاعبي الفريق على الملابس الشتوية الخاصة بالتدريبات إلا هو ولاعبين آخرين، رفض ذكر اسمهما.