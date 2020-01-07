الشيباني: جمعية الدراجات تجهز لطواف شمال أفريقيا 2020

نائب رئيس الجمعية الليبية لرياضة الدراجات نبيل الشيباني. (إنترنت)

أكد نائب رئيس الجمعية الليبية لرياضة الدراجات نبيل الشيباني، أن جمعية الدراجات الليبية لها رؤية وأهداف وتطلعات لمستقبل أفضل للدراجة الليبية والرفع من مستواها الفني.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الجمعية تضم عددا من الشخصيات الرياضية البارزة والمرموقة التي كان لها تجربة وباع طويل وتاريخ حافل في لعبة الدراجات من رياضيين سابقين وحكام سطروا تاريخا مشرفا للرياضة الليبية.

وقال الشيباني، إن هدفنا إشراك الجميع وتعزيز حق المساهمة في تطوير لعبة الدراجات وطرح الأفكار الجيدة وتوعية المجمع في أهمية ممارسة اللعبة والتعريف بها.

وأوضح: «بدأنا بالتركيز والاهتمام بالناشئين لأنهم القاعدة الأساسية وبالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي أبوسليم.. تم إنشاء مركز لناشئي الدراجات بالمنطقة يضم 64 ناشئيا ونجهز قريبًا لافتتاح مركزين آخرين للناشئين بالمدينة الرياضية طرابلس وبمدينة الزاوية».

وتابع الشيباني أن الجمعية في اجتماعات متواصلة للتجهيز لحدث مغاربي كبير (طواف شمال أفريقيا للدراجات 2020)، الذي سيكون بدعم ورعاية من رئيس هيئة الشباب والرياضه بشير القنطري.

وأشار إلى أن مسافة الطواف الإجمالية تصل إلى 1076 كم، ونقطة انطلاقته من العاصمة طرابلس مرورا بمدن الزاوية وصبراتة وزواره ورأس جدير، وجربه وصفاقس قصر الجم والمنستيري والقيروان ومكثر وسوق ترأس بالجزائر مرورا بمدن عنابة وقسنطينة وصولا لمدينة تبسة الجزائرية.

وأوضح الشيباني أن جمعية الدراجات الليبية تنبذ الخلافات وتفتح ذراعيها إلى كل الأفكار والآراء النيرة للمساهمة في تطوير برامج رياضة الدراجات في ليبيا، وتدعو الاتحاد الليبي للدراجات للمساهمة والمشاركة في نجاح الطواف والبرامج المستقبلية للجمعية.

يذكر أن جمعية الدراجات الليبية يتراسها أسعد الفقية حسن، ونائبه نبيل الشيباني، ومجلس الإدارة برئاسة طارق البكاي، ونائبه علي المزوغي، والأمين العام صلاح البيترو، والأمين المالي عبدالوهاب عون، وعضوية مصطفى جمعة ومحمد قويدر وجابر الجابري وزياد الفقيه.

كما يضم الاتحاد وليد حريويد الأمين الإداري، والمكتب الإعلامي برئاسة عبدالكريم نقاصة، ولجنة التدريب والتأهيل برئاسة عبدالرزاق السويح، ولجنة النشاط برئاسة مصطفى جمعة، واللجنة الفنيه يترأسها مصطفى المبروك، ولجنة العلاقات برئاسة رضاء الترهوني.