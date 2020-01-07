توأمة بين الأهلي بنغازي والجزيرة الإماراتي

توأمة بين الأهلي بنغازي والجزيرة الإماراتي (إنترنت)

قام رئيس مجلس إدارة النادي «الأهلي بنغازي»، خالد السعيطي، بزيارة إلى مقر نادي «الجزيرة» الإماراتي في أبوظبي، ولاقت الزيارة أصداء إعلامية واسعة، حيث أبرز الموقع الرسمي للنادي الإماراتي خبر الزيارة بتفاصيلها وكواليسها بالصور، حيث جاء في الخبر الذي تصدر الموقع الرسمي للنادي: «حل السيد خالد السعيطي، رئيس النادي الأهلي الليبي، ضيفًا على نادي الجزيرة صباح اليوم، ضمن زيارة عمل يقوم بها للعاصمة أبوظبي، حيث كان في استقباله سعادة محمد سيف السويدي، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم».

وبحث محمد سيف السويدي مع الضيف خالد السعيطي سبل تقوية العلاقات الرياضية بين الناديين وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والاستثمارية، وتعرف رئيس النادي الأهلي الليبي عن قرب على أقسام شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم وإداراتها وإجراءاتها وعملياتها، بوصفها إحدى أفضل شركات كرة القدم المحترفة في الإمارات.

واستعرض السويدي تجربة الشركة الرائدة في مجال تطبيق لوائح الاحتراف المحلية والآسيوية، كما ناقش محمد سيف السويدي وخالد السعيطي الخطط والبرامج طويلة وقصيرة الأمد التي تنفذها شركة الجزيرة لكرة القدم في مجالات إدارة وتطوير مدارس وأكاديميات الكرة وتنمية الناشئين، والمسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات الإدارية والرياضية بشكل عام.

وأدلى محمد سيف السويدي بتصريح قصير للموقع الرسمي لنادي الجزيرة، وصف فيه زيارة رئيس النادي الليبي بـ«المهمة والإيجابية»، وأوضح أن تبادل هذه الزيارات بين نادي الجزيرة والأندية العربية يدعم السعي المستمر للجزيرة لتعزيز مكانته كأحد أفضل الأندية المحترفة في دولة الإمارات وفي المنطقة بشكل عام.

توأمة بين الأهلي بنغازي والجزيرة الإماراتي (إنترنت)

توأمة بين الأهلي بنغازي والجزيرة الإماراتي (إنترنت)

توأمة بين الأهلي بنغازي والجزيرة الإماراتي (إنترنت)