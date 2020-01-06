سلة الأهلي طرابلس تتعاقد مع نجوم من الدوري اللبناني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 06 يناير 2020, 08:48 مساء
نجم المنتخب اللبناني لكرة السلة فادي الخطيب. (إنترنت)

تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس، مع نجم المنتخب اللبناني ولاعب دوري الجامعات الأمريكي كريم عزالدين، ونجم المنتخب اللبناني فادي الخطيب، للمشاركة في بطول دبي الدولية لكرة السلة الـ31.

ويشارك في البطولة منتخب الإمارات والرياضي اللبناني وبيروت اللبناني والاتحاد السكندري بطل العرب والوثبة السوري والاتحاد السوري والرادسي التونسي وسلا المغربي وفريق ومايتي سبور الفلبيني وفريق الجامعة الأمريكية في دبي، وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين.

وكانت آخر مشاركة لفريق الأهلي طرابلس لكرة السلة، في بطولة الأندية العربية الأخيرة بالمغرب، وقدم مستوى جيدا، ووصل إلى الدور الربع نهائي.

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