أواسط وكبار نادي الرمال في الترتيب الأول للدورة الثنائية للتجديف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 06 يناير 2020, 07:18 مساء
أواسط وكبار نادي الرمال في الترتيب الأول للدورة الثنائية للتجديف. (إنترنت)

حصل الجداف أوس خيري المنصوري والجداف عمر أحمد فنص، على الترتيب الأول في فئة الأواسط، والجداف عبد المهيمن الطاهر أبوسنوقة، والجداف فراس عجيلي حنيش على الترتيب الأول في فئة الأكابر، وذلك خلال الدورة الثنائية للتجديف داخل القاعات «الأرقومتر» التي أقيمت أمس، بدار الثقافة بأجيم، تحت إشراف وتنظيم من نادي تيبازا لأنشطة الغوص والرياضات البحرية بجربة.

وذكرت الصفحة الرسمية لزوارة أن فريق نادي الرمال بزوارة شارك بفريق يتكون من عبد المهيمن الطاهر أبوسنوقة وعمر أحمد فنص وأوس خيري المنصوري وفراس عجيلي حنيش، فيما يشرف على تدريبات الفريق المدرب الوطني زاهر حسين فنص.

ويشار إلى أن هذه المشاركة هي الأولى خارجياً لفريق التجديف بنادي الرمال زوارة خلال العام 2020.

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