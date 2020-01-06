النصر يفوز على الفيوم المصري بثلاثية استعدادًا لـ«الكونفدرالية»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الإثنين 06 يناير 2020, 06:04 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر». (المركز الإعلامي)

حقق فريق «النصر» فوزًا معنويًّا مهمًا على فريق نادي «الفيوم» المصري، أحد فرق أندية دوري الدرجة الثانية المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين.

وسجل أهداف «النصر» كل من قائد الفريق خالد مجدي ومهاجمه معتز المهدي وعزالدين العقوري.

وجاءت المباراة خلال معسكر «النصر» بالقاهرة، التي تعد آخر مباراة وتجربة ودية لممثل الكرة الليبية  قبل أيام قليلة من خوض مباراته المهمة يوم الأحد المقبل أمام فريق «بيدفيست» بطل جنوب أفريقيا بملعب «بتروسبورت» بالقاهرة.

وتأتي مواجهة «النصر» أمام نظيره بطل جنوب أفريقيا، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

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