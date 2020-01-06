رسميًا.. الاتحاد السكندري ينهي التعاقد مع الليبي أحمد شلبي

المدافع الليبي أحمد شلبي. (المركز الإعلامي)

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تعاقده مع مدافع الفريق الليبي أحمد شلبي، بالتراضي، وذلك عقب موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري، عبر موقعه الرسمي بأن مجلس إدارة النادي أنهى إجراءات فسخ وإنهاء التعاقد مع اللاعب الليبي أحمد شلبي، حيث انضم «شلبي» إلى صفوف زعيم الثغر مطلع هذا الموسم.

وتابع موقع الاتحاد السكندري، أنه عقب الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الكابتن طلعت يوسف رئيس الجهاز تم إنهاء التعاقد بالتراضي.

وتعاقد زعيم الثغر مع المدافع الليبي الدولي، في بداية الموسم، قادما من أهلي بنغازي الليبي بعقد مدته 3 سنوات، إلا أن النادي لم يستفد من خدمات اللاعب في المشاركة مع الفريق بسبب إجراءات أمنية في استخراج تصريح العمل له بمصر، وفقًا لـ«كورة».

وانضم شلبي لصفوف منتخب بلاده أكثر من مرة عقب توقيعه للاتحاد، رغم عدم مشاركته مع الفريق.