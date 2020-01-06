يد ليبيا تتعادل مع الكونغو وتلتقي المغرب الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 06 يناير 2020, 04:40 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

يواصل منتخب ليبيا لكرة اليد استعداداته لنهائيات أفريقيا التي ستنطلق في16 يناير الجاري بمعسكر خارجي.

ويلتقي غدًا، الثلاثاء، وديًّا المنتخب الليبي مع المنتخب المغربي وكان منتخب ليبيا تعادل أمس وديًّا أيضًّا مع الكونغو بنتيجة «22- 22»، حسبما أفاد اللاعب الدولي السابق ومدير العلاقات بالاتحاد العام المنجي صوله في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط».

شهد شوط المباراة الأول الأفضلية للمنتخب الليبي الذي كان الأكثر تماسكًا، وأنهى الشوط لصالحه بفارق هدف «13- 12» وفي الشوط الثاني غاب التركيز وتسرع اللاعبون في إنهاء الهجمة وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بـ 22 هدفًا لكل منهما.

وأضاف صوله أن المباراة في مجملها جيدة من حيث أداء اللاعبين الذي تحسن كثيرًا عن المباريات الودية السابقة، وبزيادة التركيز والحماس وتحمل المسؤولية ستكون للمنتخب كلمته في هذه النهائيات.

وعن أبرز لاعبي ليبيا في المباراة قال صولة: «برز عدد من اللاعبين من بينهم ربيع الحر ورجب الشوشان ووسيم الطويني».

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