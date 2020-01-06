زينهم يتوج بكأس القاضي للشطرنج الخاطف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 06 يناير 2020, 04:38 مساء
طلعت زينهم يتوج ببطولة القاضي للشطرنج الخاطف (إنترنت)

توج، أمس الأحد، طلعت زينهم ببطولة القاضي للشطرنج الخاطف التي جرت بصالة مدرسة أبومليانة بطرابلس تحت إشراف وتنظيم جمعية الشطرنج بالتعاون مع فريق «بيدق سالك» وبرعاية شركة السارية السياحية للحج والعمرة.

وشهدت المنافسات مشاركه أبرز لاعبي الشطرنج في ليبيا وسط ندية وتكافؤ، وجاءت نتائجها النهائية بتتويج طلعت زينهم بكأس وذهبية البطولة برصيد 7.5 نقطة، وبكسر التعادل جاء أحمد الزيات ثانيًا ليتساوى بعدها أربعة لاعبين برصيد 7 نقاط.

وبكسر التعادل جاء محمد السوري ثالثًا ومصطفى حمرانة رابعًا وعماد مادي خامسًا وعلاء الشريف سابعًا، وجاء حسين الصابري ثامنًا برصيد 6 نقاط، وبكسر التعادل حل عبدالسلام أبوخشيم تاسعًا وامحمد كشلاف عاشرًا.

طلعت زينهم يتوج ببطولة القاضي للشطرنج الخاطف (إنترنت)
طلعت زينهم يتوج ببطولة القاضي للشطرنج الخاطف (إنترنت)
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