تعرف على مواجهات ليبيا في رواد التنس العربي

مسقط العمانية تستقبل بطولة رواد التنس العربي (إنترنت)

تتواصل بمسقط العمانية بطولة رواد التنس العربي، حيث تقام مباريات ليبيا اليوم الإثنين بحسب صفحة الاتحاد الليبي للتنس عبر «فيسبوك».

ففي الفردي يلتقي حسام الطيب مع السعودي سالم عواد، وعبدالحكيم الجطيلي يواجه الكويتي أحمد تقيي، وعبدالهادي الرياني يتبارى مع محمد اللبناني المحيدلي.

وفي منافسات الزوجي ثنائي ليبيا عبدالحكيم الجطيلي وعبدالهادي الرياني يواجهان زهير حامد ونبيل مزود من اليمن.

وفي نتائج الأمس في الفردي فاز عبد الحكيم الجطيلي على الأردني سلامة علي بمجموعتين لصفر «4- 1» و«4- 0» وحسام الطيب فاز بالانسحاب على لاعب من عمان وعمر نصر خسر أمام العماني عبد الله.

وفي الزوجي حقق الثنائي عبدالحكيم الجطيلي وعبدالهادي الرياني الفوز على لاعبين من الأردن «4- 1» و«5- 3»، وخسر الثنائي حسام الطيب وعمرالزنتاني أمام لاعبين «3- 5» و«0- 4»

مسقط العمانية تستقبل بطولة رواد التنس العربي (إنترنت)

مسقط العمانية تستقبل بطولة رواد التنس العربي (إنترنت)