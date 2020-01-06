4 قلائد لمنتخب الكاراتيه في بطولة شمال أفريقيا

رياضيو المنتخب الوطني الليبي للكاراتيه يحرزون 4 قلائد (إنترنت)

أحرز رياضيو المنتخب الوطني الليبي للكاراتيه 4 قلائد في منافسات بطولة شمال أفريقيا بواقع واحدة فضية وثلاثة برونزية.

بطولة شمال أفريقيا شارك فيها منتخبات ليبيا وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا وتونس صاحبة الضيافة، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية عبر «فيسبوك».

وقد أُجريت على هامش البطولة اختبارات الشارة الأفريقية للحكام التي أسفرت عن نجاح 6 حكام ليبيين في نيل الشارة.

من جهة أخرى حضر رئيس الاتحاد الليبي للكاراتية وأمين صندوق اتحاد شمال أفريقيا جمال الرعيض اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا بحضور رؤساء اتحادات كل من تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا.