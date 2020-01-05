بالصور: رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يلتقي بعثة منتخب الصالات قبل التوجه إلى البحرين

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 05 يناير 2020, 02:58 مساء
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني يعقد اجتماعا (المركز الإعلامي)

عقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، اليوم الأحد، اجتماعا مع بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات قبل سفر الفريق غدا الإثنين إلى البحرين لخوض مباراتين وديتين مع نظيره المنتخب البحريني خلال يومي السابع والتاسع من شهر يناير الجاري.

حضر الاجتماع عضوا المكتب التنفيذي محمد بوجود ويونس الكزة إلى جانب طه العابد مدير المنتخب الوطني داخل الصالات.

تأتى التحضيرات الأخيرة ضمن استعدادات المنتخب الوطني داخل الصالات للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي ستنطلق بالمغرب بداية من 28 من شهر يناير الجاري، حيث أوقعت القرعة منتخب ليبيا في البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم بليتوانيا بجانب أعضاء المجموعة التي تضم مستضيف البطولة المغرب وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية.

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني يعقد اجتماعا (المركز الإعلامي)
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني يعقد اجتماعا (المركز الإعلامي)
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني يعقد اجتماعا (المركز الإعلامي)
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