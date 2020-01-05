3 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 05 يناير 2020, 02:55 مساء
لاعبو ليبيا يحققون ثلاثة انتصارات في التنس (أرشيفية : الإنترنت)

حقق لاعبو ليبيا ثلاثة انتصارات في اليوم الأول لبطولة رواد التنس العربي التي تتواصل بمجمع السلطان قابوس بدولة سلطنة عمان، بحسب ما أفادنا به الناطق الإعلامي للاتحاد الليبي للتنس امحمد اللموشي.

وكشف اللموشي لـ«بوابة الوسط» أن لاعبي ليبيا حققوا في اليوم الأول ثلاثة انتصارات على لاعبين من السعودية، وهم الليبي عبدالحكيم الجطيلي حيث حقق الفوز على مؤمن بمجموعتين لصفر (4/0، 1/4)، وعمر الزنتاني على العقيلي بمجموعتين لصفر (0/4 ، 0/4)، وعبدالهادي الرياني على علي الدوخي بمجموعتين لصفر (4/ 1، 4/ 3).

وتقام اليوم الأحد مواجهة بين الليبي عبدالحكيم الجطيلي والعراقي سلام علي، وعبدالهادي الرياني يتبارى مع اللبناني محمد المحيدلي، وعمر الزنتاني يواجه العُماني عبدالله فاضل، وحسام الطيب يلتقي العُماني تمام العصفور.

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