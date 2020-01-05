الرجمة يواجه الحرية في أواسط القدم ببنغازي

جانب من مباراة أواسط كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : إنترنت)

يشهد ملعب بنينا ببنغازي بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد مباراة أواسط كرة القدم بين «الحرية» و«الرجمة» بإدارة الحكم محمد العفاس والمساعدين أحمد ضيف والعربي مفتاح والحكم الرابع المنذر نتفه.

وفي ذات المسابقة جرت أمس السبت خمس مباريات، وشهدت فوز أواسط «السلفيوم» على «السلاوي» بهدفين مقابل هدف و«المختار» على «أطلس» بهدفين مقابل هدف.

وتعادل «الشعلة» مع «قاريونس» بهدفين لمثلهما، بينما فاز «المجد» على «المجاهد» بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وأواسط «النهر» على «بوعطني» بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.