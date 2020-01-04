منتخب الصالات في ضيافة الاتحاد البحريني

منتخب الصالات في ضيافة الاتحاد البحريني (المركز الإعلامي)

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات مباراتين وديتين مع نظيره البحريني يومي 7 و9 من شهر يناير الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة.



وكان المنتخب الوطني داخل الصالات دخل في معسكر إعداد خارجي بالمغرب أجرى خلاله عددًا من المباريات الودية آخرها فوزه على منتخب «عُصبة الغرب» المغربي بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف تحت قيادة الجهاز الفني الإسباني الجديد الذي يقوده المدرب خوليو فيرنانديز، وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك».



تأتي التحضيرات استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي ستستضيفها المغرب خلال الفترة من 28 يناير وحتى السابع من فبراير المقبل، التي سيلعب المنتخب خلالها في المجموعة التي تضم المستضيف المغرب بجانب جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية.

منتخب الصالات في ضيافة الاتحاد البحريني (المركز الإعلامي)