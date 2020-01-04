اختتام دورة الإعداد البدني الثانية

الأكاديمية الأولمبية بطرابلس تشهد ختام دورة المعد البدني (إنترنت)

اُختتمت، اليوم السبت، بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس دورة المعد البدني فئة «B» التي تواصلت لأسبوعين بمشاركة 12 متدربًا من المشاركين الذين اجتازوا الدورة الأولى فئة «A».

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية فقد حضر حفل ختام الدورة كل من محسن السباعي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، وعلي صابر النائب الثاني وخالد الزنكولي الأمين العام وبدر الشريف أمين الصندوق وعواطف أبوشويشة عضو مجلس الإدارة والدكتورة حدهم العابد المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية.

وأشاد محسن السباعي في كلمته أثناء احتفالية الختام بنجاح الدورة، مؤكدًا مضي اللجنة الأولمبية قدمًا لتنظيم الدورة القادمة مستوى «C» والسعي لتمكين الأوائل لحضور دورة متقدمة في إسبانيا.

وقد تم خلال الحفل توزيع شهادات المشاركة على المتدربين المشاركين الذين أعربوا عن سعادتهم بتنظيم هذه الدورة، مؤكدين الاستفادة الكبرى منها، وتضمنت الدورة 22 محاضرة وورشتي عمل.

وكانت الدورة التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بطرابلس ضمن خطة اللجنة الأولمبية الليبية للاهتمام بتأهيل وصقل الكوادر الرياضية.

الأكاديمية الأولمبية بطرابلس تشهد ختام دورة المعد البدني (إنترنت)