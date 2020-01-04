المحترفون الليبيون بين فسخ العقود والتمديد قبل الـ«ميركاتو الشتوي»

سلتو يتوسط اللافي والورفلي (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت الأسابيع الأخيرة من العام المنصرم وقبل الـ«ميركاتو الشتوي» فسخ عقود عدد من المحترفين الليبيين في المغرب وتونس، وإبرام عقود جديدة لعدد آخر منهم، حيث تم فسخ عقود اللاعبين الليبيين صالح الطاهر وزكريا الهريش من «اتحاد طنجة» ومحمود ابحير وعبد الرحمن أبوسنين من «اتحاد تطاوين» وأنيس سلتو من «النجم الساحلي» وهيثم ضانة «هلال الشابه» التونسي.

وهناك عديد الأخبار حول انتقالات وتجديد عقود في الانتقالات الشتوية من بينها اللاعب الليبي سالم عبلو، الذي يقترب من فريق «الصفاقسي» التونسي والمعتصم صبو في فريق «السلط» الأردني ومحمد الطبال في فريق «شبيبة القبائل» وأنيس سلتو الذي يمتلك عروضًا من عدة أندية ويقترب حاليًا من الدوري المصري، فضلاً عن توقيع صالح الطاهر عقدًا جديدًا قادمًا من «اتحاد طنجة» لينضم إلى «الرفاع» البحريني.

ويعيش المهاجم الشاب مؤيد اللافي فترة من عدم الاستقرار في «اتحاد العاصمة» بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وكذلك رغم بروز الهادي السنوسي في الدوري الكويتي مع فريق «العربي» وترشحه لنهائي كأس الكويت، لكنه يعاني هو الآخر عدم الحصول على مستحقاته المالية.

ومن المحترفين الليبيين أيضًا لازال محمد الترهوني يقدم الإضافة في فريق «سموحة» المصري، وكذلك مفتاح طقق في «المصري» البورسعيدي وحمدو الهوني الذي أصبح من ركائز فريق «الترجي» رغم العروض العديدة التي انهالت عليه بعد تتويجه بلقب هداف بطولة أندية العالم، وكذلك المدافع الصلب سند الورفلي الذي لازال أساسيًا في فريق «الرجاء» البيضاوي ويقدم مستويات كبيرة، وكذلك بدر حسن في «الباطن» السعودي أما مهند عيسى فهناك احتمالية لتركه فريق «النجم الساحلي» التونسي في عملية مبادلة مع أحد الأندية المغربية، وكذلك علي معتوق الذي قدم إضافة كبيرة للخط الخلفي لـ«الملعب» التونسي المستمر معه.