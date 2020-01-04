5 مباريات في أواسط القدم ببنغازي

مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم السبت مع خمس مباريات في مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي ويلتقي المجد مع المجاهد بإدارة الحكم عبدالله مازق والمساعدين سفيان علي وصدام بن صريتي والحكم الرابع حسين العبد.

ويلتقي الشعلة مع قاريونس بإدارة الحكم محمد الشلماني والمساعدين عبدالعاطي العبد والمبروك المسماري والحكم الرابع عزالدين الطيب وأبوعطني يواجه النهر بإدارة الحكم يحيي الوحيشي والمساعدين عصام الترهوني وربيع الشوشان والحكم الرابع منذر العبيدي.

ويواجه السلاوي فريق السلفيوم بإدارة الحكم موسي العريبي والمساعدين مروان فرج ومحمد رزق والحكم الرابع حسين الكوافي كما يلتقي أطلس مع النجوم بإدارة الحكم عماد خريش والمساعدين أبوبكر القطعاني وعلاء أبوبكر والحكم الرابع أيمن عطية.

وفى آخر النتائج المسجلة أمس الجمعة في مسابقة الأواسط فاز الهلال على الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف وأواسط التحدي تعادل مع الصداقة بهدف لهدف بينما تعادل بودريسة مع النجم الساحلي بهدفين لكل منهما وخالد بن الوليد تعادل مع الهدف بدون أهداف.