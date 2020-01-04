«يد ليبيا» تواجه الكونغو وديا استعدادا لأفريقيا اليوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 04 يناير 2020, 12:53 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

يخوض المنتخب الوطني الليبي لكرة اليد في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم، السبت، لقاء وديا مع منتخب الكونغو بقاعة الحمامات بتونس، استعدادا لبطولة أفريقيا التي ستنطلق في 16 يناير الجاري بتونس.

ويضم برنامج المنتخب الوطني إقامة ثلاث مباريات ودية أخرى قبل الموعد الأفريقي المنتظر، في ظل الاستعداد للبطولة القارية الكبرى المؤهلة أيضا لكأس العالم بمصر، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لاتحاد كرة اليد الليبي عبر «فيسبوك».

يلتقي المنتخب الليبي وديا الثلاثاء المقبل، 7 يناير، مع منتخب المغرب، والخميس، 9 يناير، سيتبارى ونادي النجم الساحلي التونسي، ويختتم مبارياته الودية بلقاء مع الترجي التونسي 11 يناير الجاري.

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