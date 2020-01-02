اتحاد طنجة يفسخ التعاقد مع المحترف الليبي زكريا الهريش

المحترف الليبي زكريا الهريش. (المركز الإعلامي)

أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد طنجة المغربي فسخ التعاقد رسميًا مع اللاعب الدولي الليبي زكريا الهريش، المعار من نادي الأهلي طرابلس، بعد قرار من المدير الفني للفريق المغربي بالاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي.

وذكرت الصفحة الرسمية للفريق المغربي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إدارة النادي قررت فسخ التعاقد مع الهريش بالتراضي بعد قرار مدرب فريق اتحاد طنجة المغربي الدميعي هشام بعدم قناعته بالمستوى الفني للاعب زكريا.

ليلحق بذلك الهريش بمواطنه صالح الطاهر الذي فسخ تعاقده منذ أيام قليلة مع الفريق، لرؤية الجهاز الفني، لينتقل بعدها اللاعب إلى صفوف الرفاع البحريني.

وكان فريق اتحاد طنجة تعاقد مع الهريش صاحب الـ20 عامًا خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي في شهر سبتمبر، بعد رحلة احترافية قصيرة للاعب في دوري الجبل الأسود توج من خلالها اللاعب ببطولة الدوري مع فريق سوتييسكا، لينتقل إلى صفوف الفريق المغربي إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى المرجو منه مع الفريق ليعطي الجهاز الفني الضوء الأخضر لرحيل اللاعب عن صفوف الفريق، وفقًا لـ«ريميسا».