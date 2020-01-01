برنامج حافل لاتحاد الأثقال في 2020

جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية. (إنترنت)

كشف الاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبرنامجه السنوي للعام 2020، الذي يتضمن محاضرات توعية على إصابات اللعبة، ومخاطر تناول المنشطات، بالإضافة لعدة اجتماعات للمكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العام والنشاط الداخلي والخارجي.

وأوضح الاتحاد أن البداية ستكون بمحاضرة بطرابلس في 30 يناير الجاري، حول أخطار المنشطات، وفي فبراير سيكون الموعد مع بطولة التضامن الدولية في أوزبكستان، وبطولة المناطق براعم وشباب في جميع المناطق.

وفي شهر مارس، سيكون الموعد مع بطولة المناطق (ناشئين وكبار) واجتماع المكتب التنفيذي ببنغازي والمشاركة في بطولة العالم للناشئين برومانيا، وفي شهر أبريل بطولة المدارس بالمنطقتين الشرقية والغربية والمشاركة في بطولة أفريقيا في موريشيوس.

وفي شهر يونيو هناك اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام بطرابلس ومحاضرتان بمصراتة عن المنشطات وإصابات رفع الأثقال، وفي أغسطس دورة الألعاب الأولمبية والمشاركة في بطولة العالم للأساتذة بألمانيا، التي ستقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر.

وفي شهر أكتوبر ستقام بطولة ليبيا للكبار ببنغازي، وفي نوفمبر سيكون الموعد مع المشاركة في بطولة العالم للشباب في دولة البيرو، والبطولة العربية بالكويت، وفي ديسمبر ستنظم بطرابلس بطولة كأس بطل المستقبل.