رباعي ليبي في بطولة رواد التنس العربي

رواد التنس الليبي. (إنترنت)

أكد الناطق الإعلامي بالاتحاد الليبي للتنس أمحمد اللموشي، أن رباعي رواد التنس الليبي الكباتن عبدالحكيم الجطيلي وعبدالهادي الرياني وحسام الطيب وعمر نصر الزنتاني، توجهوا صباح اليوم إلى تونس ومنها إلى سلطنة عمان للمشاركة في البطولة العربية السابعة لرواد التنس، التي تستضيفها السلطنة بداية من السبت المقبل.

وأوضح اللموشي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن البطولة تتواصل لمدة أربعة أيام، مضيفًا أن البطولة تشرف عليها الرابطة العربية لرواد التنس بالتعاون مع الاتحاد العماني للتنس، وبمشاركة قرابة 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار.

يذكر أن منافسات البطولة، ستقام بمجمع السلطان قابوس الرياضي وتتضمن 11 مسابقة مختلفة من بينها مسابقة في الفردي وزوجي التنس للسيدات والرجال، حيث تشمل منافسات الفردي والزوجي من سن 35 عامًا و44 عامًا و55 عامًا و64 عامًا فما فوق.