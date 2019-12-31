بعثة النصر تصل إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة بيدفيست بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 09:20 مساء
بعثة النصر تصل إلى القاهرة (المركز الإعلامي)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، عائدة من مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما خاضت مواجهة أمام بيدفيست الجنوب أفريقي، التي أُقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، حسبما أفاد النادي عبر حسابه على «فيسبوك».

واقتنص النصر تعادلا مهما دون أهداف، من مضيفه بيدفيست في المباراة التي أقيمت بينهما، حيث ارتفع رصيد النصر بهذا التعادل إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما يقبع بيدفيست في المركز الرابع بالرصيد نفسه.

ومن المقرر أن يستأنف النصر تدريباته بمقر إقامته في القاهرة، غدًا الأربعاء، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة محمد الككلي، وذلك في إطار استعداداته لمباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية أمام بيدفيست بالقاهرة، يوم 12 يناير المقبل.

كما يلتقي دجوليبا في مالي، يوم 25 يناير، وستكون مواجهة حوريا كوناكري الغيني، في مصر، يوم 1 فبراير المقبل.

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