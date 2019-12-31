الهوني: أصبحت محاصرًا من وكلاء اللاعبين.. لكن الترجي أهم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 03:57 مساء
المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي (إنترنت)

قال المحترف الليبي بصفوف «الترجي الرياضي» التونسي، حمدو الهوني، إنه سعيد كونه أول لاعب ليبي يشارك في بطولة العالم للأندية لكرة القدم وأول لاعب عربي يسجل «هاتريك» في البطولة، ويقدر اهتمام الجمهور الرياضي الليبي بما يقدمه في الملاعب.

وأضاف الهوني في تصريحات تلفزيونية لقناة «سلام» أنه تلقى عروضًا مهمة من أندية قطرية وإماراتية وسعودية وأنه محاصر من عديد الوكلاء الذين يقدمون له عروضًا مستمرة من عدة أندية، لكنه حاليًا يركز مع فريق «الترجي» على دوري أبطال أفريقيا ومباراة السوبر الأفريقية القريبة حتى لا يتشتت تركيزه الكروي والذهني نحو هذه الأمور.

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