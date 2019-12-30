الأهلي المصري يكشف الموعد المقترح لإقامة مهرجان اعتزال التائب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 11:22 مساء
نجم الكرة الليبية التائب مع مدير الكرة بنادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ. (المركز الإعلامي)

كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، أنه عقد اجتماعًا مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السويسري رينيه فايلر؛ لمناقشة مشاركة الفريق الأحمر في مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التائب، بمواجهة فريق الهلال السعودي بالمملكة العربية السعودية.

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، اليوم الإثنين، فأن عبد الحفيظ، أوضح أن المدير الفني وافق على المشاركة في مباراة اعتزال التائب، على الرغم من الضغط المتتالي للمباريات على الصعيدين المحلي والقاري في الفترة الأخيرة، لا سيما أن المباراة ستقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديرًا للمبادرة الكريمة من جانب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، الذي سيرعى المهرجان، وفي إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية العربية ونجومها على مدى الأجيال، وفي مقدمتهم النجم الليبي طارق التائب.

وأضاف عبد الحفيظ، أنه تم بحث الأمر من كل جوانبه مع فايلر، وأنه وفقًا لارتباطات الفريق المحلية والإفريقية، فإن الموعد المقترح للمباراة حتى الآن هو يوم 13 يناير المقبل، حال إذا ما تم حسم الأمر بخصوص السفر إلى زيمبابوي بطائرة خاصة لخوض مباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 11 يناير، بحيث تنقل الطائرة الخاصة بعثة الأهلي من القاهرة إلى زيمبابوي، ثم تطير عقب مباراة بلاتينيوم إلى المملكة العربية السعودية يوم 12 يناير، لخوض مباراة الهلال السعودي يوم 13 من الشهر ذاته، على أن تعود بعدها مباشرة إلى القاهرة لأداء مباراة طنطا في الدوري المقرر لها يوم 15 يناير.

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