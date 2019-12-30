جوائز مالية في بطولة القاضي للشطرنج الخاطف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 10:49 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي. (إنترنت)

علمت «بوابة الوسط» من مصادرها أن الجمعية الليبية للشطرنج، وفريق «بيدق سالك» وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الفرعي طرابلس، برعاية شركة السارية للسفر والسياحة ستنظم السبت المقبل مسابقة أصدقاء منصور القاضي للشطرنج الخاطف.

وأوضح المصدر، أن المسابقة ستقام بصالة مدرسة شهداء بومليانة، بطريق السور بطرابلس، وأن الفائز بالبطولة سيتحصل على كأس وميدالية ومبلغ 500 دينار.

وأوضح أن الفائز الثاني سيحصل على كأس وميدالية، ومبلغ 300 دينار، والفائز بالترتيب الثالث يحصل على كأس وميدالية ومبلغ 200 دينار، وأن باب التسجيل مفتوحًا للجميع.

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