القاضي مدربًا للمنتخب الوطني للشباب

المنتخب الوطني للشباب. (إنترنت)

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم جهازا فنيا جديدا من العناصر الوطنية لتولي مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الوطني للشباب.

وحسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم على «فيسبوك» أن الجهاز الفني يتكون من عياد القاضي مدربًا عامًا، ومساعديه المهدي أبوشاحو سالم ميلاد.

وكلف الطاهر سعد مدرباً لحرًاس المرمى، وعبد السلام الكوت مديرًا إداريًا ومحمد العجيلي إدارياً للمنتخب، وعمر الفارسي ومحمد أبوسنينة ضمن الطاقم الطبي والعلاج الطبيعى ومحمد بركة ورفعت ناصر مشرفى معدات.

يذكر أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب سيباشر عمله اعتبارا من غدًا الثلاثاء، وسيتم اختيار قائمة المنتخب من خلال تجمعات اللاعبين بمناطق طرابلس وبنغازي والجبل الأخضر.