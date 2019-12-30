مكافحة المنشطات تطلق حملة توعوية للاعبي المنتخبات وأطقمها الفنية

اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات. (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس مكافحة المنشطات بالأولمبية الليبية، محمد الفقية، أن لجنته بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الأولمبية، ستطلق حملة توعوية تستهدف لاعبي المنتخبات الوطنية، وأطقمها الفنية والإدارية للتعريف بالمنشطات وآثارها السلبية.

وأضاف الفقيه، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الحملة تتواصل من يناير إلى إبريل 2020 بواقع محاضرة كل أسبوعين، كالتالي..

المحاضرة الأولى الخميس 16 يناير باتحادات الجودو والكاراتيه والتايكواندو والجمباز.

المحاضرة الثانية الخميس 30 يناير ومستهدف لها اتحادات الأثقال والقوة البدنية وبناء الأجسام.

المحاضرة الثالثة الخميس 13 فبراير ومستهدف لها اتحادات الدراجات والملاكمة والمبارزة.

المحاضرة الرابعة الخميس 27 فبراير ومستهدف لها اتحادات التجديف والسباحة والشراع والثلاثي الحديدي.

المحاضرة الخامسة الخميس 12 مارس وتستهدف اتحادات اليد والسلة والمصارعة والكرة الطائرة

المحاضرة السادسة 26 مارس تستهدف اتحادات القدم والريشة الطائرة والرماية والاتحاد النسائي.

المحاضرة السابعة 16 إبريل ومستهدف لها اتحادات الووشو والسهم والقوس والكيك بوكسينغ.

المحاضرة الثامنة 30 إبريل ومستهدف لها اتحادات التنس والإسكواش كرة الطاولة والحديدية والهوكي.

يذكر أن لجنة مكافحة المنشطات كان لها هذا العام العديد من المحاضرات التوعوية استهدفت الرياضيين والمدربين والمسيرين بمناطق جالو واجدابيا وبنغازي والمرج والبيضاء ودرنة وطبرق ومصراتة.