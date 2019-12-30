اختتام بطولة النعمي للشطرنج في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 02:46 مساء
طرابلس تشهد بطولة النعمي الثالثة للشطرنج (إنترنت)

اختتمت بطرابلس بطولة النعمي الثالثة للشطرنج التي أشرف عليها ونظمها أسرة الشطرنج بالتعاون مع فريق بيدق سالك وبرعاية الأولمبية الليبية وسط مشاركة 79 لاعبا.

في فئة 6 سنوات توج عبدالباري عليوان بذهبية البطولة، ونال محمد التركي الميدالية البرونزية، وفي 8 سنوات توج محمد الزوبيك بالذهبية برصيد 7 نقاطن ونال محمد البكوش الميدالية الفضية بـ5.5 نقطة، وحصل محمد خليفة على البرونزية بـ5 نقاط، وفي 10 سنوات توج عمر فطيس بالميدالية الذهبية برصيد 7 نقاط، ونال صابر يزيد الفضية بـ5.5 نقطة، وحصل خليل التائب على البرونزية برصيد 5 نقاط.

وفي منافسات 12 عاما توج عبدالعزيز بالأشهر بالميدالية الذهبية بـ7 نقاط، ونال الميدالية الفضية هاشم الفيتوري برصيد 5.5 نقطة، وحصل محمد يورو على البرونزية برصيد 5 نقاط، وفي بطولة 14 عاما توج بالميدالية الذهبية حمزة الفيتوري بـ5 نقاط، ونال عبدالستار الككلي الفضية بـ4 نقاط، ونال معتز الشريف الميدالية البرونزية برصيد 3 نقاط.

وفي بطولة 16 عاما نال محمد أوحيدة الميدالية الذهبية، وتوج محمد المداد بالميدالية الفضية، وحصل لقمان كمال على البرونزية، وفي بطولة 18 عاما توج هيثم أبومنجل بالميدالية الذهبية، ونال عمر دربوك الميدالية الفضية، وحصل مصباح العنقودي على البرونزية والترتيب الثالث مكرر لنور مخلوف المبروك.

وفي بطولة 20 عاما فتيات حصلت منى الفرجاني على الميدالية الذهبية برصيد 7 نقاط، ونالت بلسم بن عيسى الفضية، وحصلت مسره أبوظهير على الميدالية البرونزية، وفي بطولة 20 عاما رجال توج عمر سرتيه بالميدالية الذهبية، ونال عبدالله الفيتوري الميدالية البرونزية، وتحصل عبدالوارث التونسي على الميدالية البرونزية.

وفي تصريح خاص لمدير البطولة فوزي البركي قال إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين «ستقام بطولة الراحل عبدالله السويح للشطرنج الخاطف والحفل الختامي لبطولة النعمي للشطرنج الجمعة المقبل بدار الثقافة والفنون بمنطقة ميزران بطرابلس يتم فيها تكريم الرياضيين المتفوقين بميداليات وشهادات تقدير ومبالغ مالية على أن تمنح دروع وشهادات تقدير للمساهمين في نجاح البطولة، ومن بينها الأولمبية الليبية والمجلس البلدي بطرابلس ونادي الظهرة وشركة الكامل للدعاية والإعلان وشركة هناء ليبيا للتموين».

طرابلس تشهد بطولة النعمي الثالثة للشطرنج (إنترنت)
طرابلس تشهد بطولة النعمي الثالثة للشطرنج (إنترنت)
طرابلس تشهد بطولة النعمي الثالثة للشطرنج (إنترنت)
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