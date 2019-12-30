منتخبا ليبيا للهوكي يصلان الجزائر في معسكر خارجي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 02:42 مساء
منتخبا ليبيا للهوكي تحت 18 و21 سنة يصلان إلى الجزائر (أرشيفية : الإنترنت)

وصل منتخبا ليبيا للهوكي تحت 18 و21 سنة أمس الأحد إلى الجزائر ويخوضان، اليوم الإثنين، أول تدريب في بداية معسكرهما الخارجي مع إقامة بعض المباريات الودية مع المنتخبات الجزائرية.

وكان منتخبا ليبيا دخلا في معسكر بمدينة مصراتة منذ الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري وحتى قبل السفر إلى الجزائر.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الليبي للهوكي، صلاح مهني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «الهدف من المعسكر الخارجي في الجزائر هو الاستعداد وإعداد المنتخبات السنية، وذلك قبل المشاركات الخارجية المقبلة في البطولة العربية للهوكي تحت 18 عاما في شهر مارس 2020 بشرم الشيخ بمصر».

وأضاف مهني قائلا «هناك أيضا بطولة أفريقيا للشباب تحت 21 عاما في شهر سبتمبر 2020 ليكونوا نواة لبناء منتخب ليبيا الأول للهوكي ونحن نعمل حاليا على التركيز والاهتمام بمنتخبات الناشئين والشباب».

منتخبا ليبيا للهوكي تحت 18 و21 سنة يصلان إلى الجزائر (أرشيفية : الإنترنت)
رئيس الاتحاد الليبي للهوكي، صلاح مهني (أرشيفية : الإنترنت)
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