الوحدة يلتقي النجمة والنجوم يواجه السد في أواسط كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 01:22 مساء
جانب من مسابقة الأواسط لكرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، على ملعب بنينا مع مباراتين في مسابقه أواسط كرة القدم لفرق الدرجة الأولى ببنغازي، وتجمع المباراة الأولى أواسط النجوم مع السد وتعقبها مباراة أواسط الوحدة مع النجمة.
 
وجرت أمس الأحد 8 مباريات في الأواسط والآمال أسفرت عن فوز آمال السد على بنغازي الجديدة بهدف دون مقابل، وآمال النصر على الأخضر بستة أهداف دون رد، والوحدة على الأنوار بأربعة أهداف مقابل هدفين، والهلال على الصداقة بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الأواسط السلاوي تفوق على الهدف بثلاثة أهداف لصفر، والنهر على قاريونس بأربعة أهداف دون مقابل، والمجاهد على السلي بهدفين مقابل هدف واحد، والحرية تفوق على الشعلة بستة أهداف مقابل هدف واحد.

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