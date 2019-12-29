النصر يعود بنقطة ثمينة من جنوب أفريقيا بعد التعادل مع بيدفيست بالكونفيدرالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 08:18 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر». (المركز الإعلامي)

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر»، أمام نظيره فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية.

وكان المدير الفني لفريق «الفحامة» قد دخل بتشكيلة أساسية تضم كل من: حراسة المرمى: فتحي الطلحي، الدفاع: ربيع اللافي - حامد الثلبة - صلاح فكرون - صدام الورفلي، الوسط: أحمد الحاسي – أسامة البدوي –عبد الله بلعم، الهجوم: معتز المهدي –خالد مجدي – أحمد الهرام.

بهذه النتيجة رفع ممثل الكرة الليبية رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث أمام فريق بيدفيست صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ممنوع حدا يكون جوعان».. متظاهرو لبنان يتضامنون في مواجهة الأعباء المعيشية