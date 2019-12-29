النصر يعود بنقطة ثمينة من جنوب أفريقيا بعد التعادل مع بيدفيست بالكونفيدرالية

الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر». (المركز الإعلامي)

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر»، أمام نظيره فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية.

وكان المدير الفني لفريق «الفحامة» قد دخل بتشكيلة أساسية تضم كل من: حراسة المرمى: فتحي الطلحي، الدفاع: ربيع اللافي - حامد الثلبة - صلاح فكرون - صدام الورفلي، الوسط: أحمد الحاسي – أسامة البدوي –عبد الله بلعم، الهجوم: معتز المهدي –خالد مجدي – أحمد الهرام.

بهذه النتيجة رفع ممثل الكرة الليبية رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث أمام فريق بيدفيست صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.