التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة النصر أمام بيدفيست

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 07:02 مساء
جانب من مباراة النصر أمام بيدفيست. (لقطة من بث مباشر)

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر»، أمام نظيره فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية.

ودخل المدير الفني الوطني لفريق «النصر» محمد الككلي، القاء بتشكيل يتكون من: 

في حراسة المرمى: فتحي الطلحي.

الدفاع: ربيع اللافي - حامد الثلبة - صلاح فكرون - صدام الورفلي.

الوسط: أحمد الحاسي – أسامة البدوي –عبد الله بلعم.

الهجوم: معتز المهدي –خالد مجدي – أحمد الهرام.

ويبحث ممثل الكرة الليبية، عن انتصاره الأفريقي الأول ونقاط الفوز الأولى وفض الشراكة على صعيد آخر لائحة الترتيب بينه وبين منافسه الجنوب أفريقي «بيدفيست»، الذي يتساوى معه في مجموع النقاط برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويحتل الفحامة المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطة، حيث تعادل بنتيجة (1 / 1) في المباراة الأولى أمام دجوليبا المالي والتي أقيمت باستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وفقد الفحامة نتيجة مباراته أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بنتيجة (0 / 3) ليحصد النصر نقطة واحدة من جولتين ويتبقى له 4 مباريات يحتاج لاقتناص أكبر عدد من النقاط.

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