اختيار 21 رباعًا لمنتخبات ليبيا لرفع الأثقال

جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس لجنة اختيار المنتخبات الوطنية بالاتحاد الليبي لرفع الاثقال، محمد الواعر، أن اللجنة وقع اختيارها على قرابة 21 رباعًا في تجربتي طرابلس ومصراتة، وستتاح لهؤلاء الرباعين فرصة الانضمام للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات.

وأضاف الواعر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن تجربة مماثلة ستقام بمدينة بنغازي لاختيار متميزي المنطقة الشرقية، وكلفت لها لجنة برئاسة يحيى أبوشعالة، وعضوية المبروك الفيتوري ونوري هيلان.

يذكر أن لجنة اختيار منتخبات الأثقال يترأسها محمد الواعر، وتضم في عضويتها مصطفى حشاد وصلاح الأدهم وميلاد عقيلة.