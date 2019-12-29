صالح الطاهر ينضم إلى الرفاع البحريني

نادي الرفاع البحريني يعلن التعاقد بشكل رسمي مع المحترف الليبي صالح الطاهر. (إنترنت)

أعلن نادي الرفاع البحريني، عن التعاقد بشكل رسمي مع المحترف الليبي صالح الطاهر، قادما من نادي اتحاد طنجة المغربي، ليكون اللاعب أول صفقات الفريق البحريني في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وبانتقال صالح الطاهر أصبح ثاني لاعب ليبي في الفريق البحريني بعد محمد صولة، الذي ينشط في الدوري البحريني منذ أكثر من موسمين.

وكان فريق الرفاع قد دخل في مفاوضات مع صالح الطاهر ونادي اتحاد طنجة الذي وضع اللاعب على قائمة الانتقالات الشتوية، حيث لم تتح له الفرصة اللازمة مع فريقه، وكان في أغلب مباريات الدوري المغربي في دكة البدلاء، رغم أنه من المهاجمين الجيدين مع فريقه السابق أهلي طرابلس.

نادي الرفاع البحريني يعلن التعاقد بشكل رسمي مع المحترف الليبي صالح الطاهر. (موقع كورة)