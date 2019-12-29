طاقم تحكيم سوداني لمواجهة النصر وبيدفيست في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 ديسمبر 2019, 05:32 مساء
طاقم تحكيم سوداني لمباراة النصر. (المركز الإعلامي)

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، طاقم تحكيم سوداني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي، التي ستقام في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، على أرضية ملعب «دوبسونفيل بجوهانسبرغ»، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية.

ويتكون طاقم تحكيم السوداني من محمود علي إسماعيل حكم وسط، وأحمد ناجي صباحي مساعد أول، وهيثم النور أحمد مساعد ثان، ويقوم بمهمة الحكم الرابع عادل مختار آدم، ويراقب اللقاء الموريشيوسي أن يان كيم لي.

ويبحث ممثل الكرة الليبية، عن انتصاره الأفريقي الأول ونقاط الفوز الأولى وفض الشراكة على صعيد آخر لائحة الترتيب بينه وبين منافسه الجنوب أفريقي «بيدفيست»، الذي يتساوى معه في مجموع النقاط برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويحتل الفحامة المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطة، حيث تعادل بنتيجة (1 / 1) في المباراة الأولى أمام دجوليبا المالي والتي أقيمت باستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وفقد الفحامة نتيجة مباراته أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بنتيجة (0 / 3) ليحصد النصر نقطة واحدة من جولتين ويتبقى له 4 مباريات يحتاج لاقتناص أكبر عدد من النقاط.

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