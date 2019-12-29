تعرف على تشكيل النصر أمام بيدفيست في «الكونفدرالية»

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (أرشيفية : المركز الإعلامي)

اختار المدير الفني الوطني لفريق الكرة الأول بنادي «النصر» محمد الككلي، التشكيلة الرسمية للقاء المرتقب أمام نظيره فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية.

وضم التشكل وفقًا للصفحة الرسمية لنادي «النصر» عبر حسابها على «فيسبوك»:

حراسة المرمى: فتحي الطلحي.

الدفاع: ربيع اللافي - حامد الثلبة - صلاح فكرون - صدام الورفلي.

الوسط: أحمد الحاسي – أسامة البدوي –عبد الله بلعم.

الهجوم: معتز المهدي –خالد مجدي – أحمد الهرام.

ويبحث ممثل الكرة الليبية، عن انتصاره الأفريقي الأول ونقاط الفوز الأولى وفض الشراكة على صعيد آخر لائحة الترتيب بينه وبين منافسه الجنوب أفريقي «بيدفيست»، الذي يتساوى معه في مجموع النقاط برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويحتل الفحامة المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطة، حيث تعادل بنتيجة (1 / 1) في المباراة الأولى أمام دجوليبا المالي والتي أقيمت باستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وفقد الفحامة نتيجة مباراته أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بنتيجة (0 / 3) ليحصد النصر نقطة واحدة من جولتين ويتبقى له 4 مباريات يحتاج لاقتناص أكبر عدد من النقاط.