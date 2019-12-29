الصقور يتوج بكأس بطولة عمر المختار للملاكمة

الصقور يتوج بكأس بطولة عمر المختار للملاكمة (إنترنت)

توج نادي الصقور طبرق بكأس وذهبية بطولة عمر المختار للملاكمة التي أشرف عليها ونظمها الاتحاد الفرعي للملاكمة بالجبل الأخضر.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد قال رئيس الاتحاد فرج البدين «البطولة كانت ناجحة في المشاركة والتنظيم وشهدت عدد من المباريات ندية وتكافؤا ومستوى فنيا جيدا».

وأضاف «إجمالي المشاركين 17ملاكما مثلوا أندية الصقور (طبرق) والأخضر (البيضاء) و بدر (الجغبوب) وحطين (التميمي) والنسور(مرتوبة) والهلال (طبرق) ومدرسة طبرق للملاكمة وصالة فريق رعد (المرج) وأكاديمية مار ماريكا الرياضية (طبرق).

وأكمل البدين قائلا «نادي الصقور بطبرق توج بكأس وذهبية بطولة عمر المختار للملاكمة برصيد ست ميداليات ذهبية وجاء ثانيا نادي الأخضر بالبيضاء برصيد ثلاث ذهبيات وتقاسم الترتيب الثالث مدرسة الملاكمة بطبرق وصالة صوت رعد برصيد ميدالية ذهبيه لكل منهما».

يذكر أن الاتحاد الفرعي للملاكمة بالجبل الأخضر نظم هذا العام ثلاث بطولات رسمية وهي بطولة دار السلام الاولي بطبرق وبطولة الأخضر لملاكمة المحترفين علي مستوى ليبيا وبطولة شيخ الشهداء بطبرق كما نظم دورتين للحكام والمدربين الجدد درجة ثالثة (C) ودورة مدربين جدد درجة رابعة (D).

الصقور يتوج بكأس بطولة عمر المختار للملاكمة (إنترنت)

الصقور يتوج بكأس بطولة عمر المختار للملاكمة (إنترنت)