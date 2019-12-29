الاتحاد يطمئن على الطيب ذياب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 29 ديسمبر 2019, 02:56 مساء

أعرب الطيب ذياب أحد قيادات الرياضة الليبية السابقة وواحد من رموز نادي الاتحاد ومن إدارييها المعروفين عن امتنانه العميق لقيام عديد الشخصيات الرياضية من أغلب شرائح الوسط الرياضي بزيارته في محنته الصحية، بعد تعرضه لظروف صحية صعبة.

وقال الطيب في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «بعد ثمانية أشهر من بقائي طريح الفراش شعرت بأن جهدي وما قدمته للرياضة نال تقدير الجميع خاصة  نادي الاتحاد، حيث توافد على بيتي عديد الشرائح من الوسط الرياضي ومن عديد الأندية».

وأكد الطيب في ختام حديثه مع «بوابة الوسط» ضرورة ترسيخ قيم التنافس الأخوي بين جميع الأندية الليبية.

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