«النصر» يستعد لفض شراكة قاع «الكونفدرالية».. الأحد

جانب من تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)

يخوض فريق «النصر» الأول لكرة القدم، الأحد المقبل، آخر مبارياته في ختام مشوار مرحلة الذهاب لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية حين يحل ضيفاً على ضيفه فريق «بيدفيست ويست» بطل جنوب أفريقيا في آخر مباريات العام الجاري وفي أول مواجهة كروية رسمية تجمع فريق «النصر» مع ممثل لكرة القدم في جنوب أفريقيا كونها المباراة الثالثة لفريق «النصر» على صعيد منافسات المجموعة الثانية، حيث خاض مباراتين واستهل مشواره بتعادل إيجابي بهدف لهدف في القاهرة أمام «دجوليبا» المالي أحرزه هدافه خالد مجدي من ركلة جزاء، بينما خسر في كوناكري أمام مستضيفه «حوريا» الغيني بثلاثية أما منافسه «بيدفيست» فاستهل مسيرته بتعادل سلبي على ملعبه أمام «حوريا» كوناكري ثم خسارة في باماكو بهدف أمام «دجوليبا» المالي متصدر المجموعة.

البحث عن أول انتصار

يبحث ممثل الكرة الليبية، فريق «النصر»، عن انتصاره الأفريقي الأول ونقاط الفوز الأولى وفض الشراكة على صعيد آخر لائحة الترتيب بينه وبين منافسه الجنوب أفريقي «بيدفيست»، الذي يتساوى معه في مجموع النقاط برصيد نقطة واحدة لكل منهما، حيث نجح المدرب الشاب محمد الككلي في رسم أهداف وطموحات جديدة للاعبيه بعد الانتقال إلى «الكونفدرالية» وأقصى خلالها فريق «برولين» الأوغندي بعد تعادله ذهاباً بهدفين لهدفين وفوزه إياباً بكمبالا بهدفين دون مقابل ليقطع بذلك ممثل كرة القدم الليبية الوحيد في المنافسات الأفريقية لهذا الموسم على صعيد الأندية شوطاً مهماً انتهى بدخول منافسات المجموعات بـ«الكونفدرالية»، التي تعتمد على نظام المنافسات داخل وخارج الديار عبر جمع النقاط، الأمر الذي أجبر إدارة «النصر» على اختيار مصر لإقامة المباريات على أرضها ووسط جماهيرها تطبيقاً لعقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بعدم اللعب داخل ليبيا بسبب الأوضاع السياسية في البلاد.

ثالث مواجهة لجنوب أفريقيا

لا يحمل سجل وتاريخ المواجهات الليبية والجنوب أفريقية على صعيد فرق الأندية في المنافسات الأفريقية سوى مباريات قليلة، حيث يعد فريق «النصر» ثالث فريق ليبي يلتقي ممثلاً للكرة الجنوب أفريقية، وتعود أول مواجهة ليبية - جنوب أفريقية على صعيد بطولات الأندية الأفريقية إلى العام 2000، حيث التقى لأول مرة فريق الاتحاد بفريق «سوبر سبورت» الجنوب أفريقي، حيث نجح فريق «الاتحاد» في الفوز ذهابًا بهدفين لصفر أحرزهما لاعبه حمدي بطاو، بينما فاز الفريق الجنوب أفريقي على ملعبه إيابًا بهدف لينجح فريق «الاتحاد» في إقصاء ممثل جنوب أفريقيا في أول مواجهة رسمية على صعيد الأندية، أما اخر مواجهة رسمية على صعيد بطولات الأندية الأفريقية فكانت خلال الموسم الماضي حين التقى فريق «الأهلي» بنغازي مع فريق «ماميلودي صن داونز» بطل جنوب أفريقيا، حيث انتهى لقاء الذهاب الأول بالقاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف، بينما تفوق «ماميلودي» إيابًا على ملعبه برباعية.

تجارب ودية قبل موقعة «بيدفيست»

واصل ممثل الكرة الليبية فريق «النصر» تحضيراته استعدادًا لمواجهة «بيدفيست» بمعسكره التدريبي في القاهرة بقيادة مدربه الوطني محمد الككلي وجهازه الفني المساعد، وأجرى خلال معسكره التدريبي مباراة ودية أولى تفوق فيها على فريق «إف سي مصر بهدفين لهدف أحرزهما كل من صلاح فكرون ومعتز المهدي ثم خاض تجربة ودية ثانية وأخيرة حقق خلالها فوزًا معنوياً هاماً على حساب فريق «حرس الحدود» بهدف لصفر أحرزه لاعبه الواعد عزالدين العقوري، وينتظر أن يخوض الفريق مباراته المقبلة ضمن مرحلة الذهاب أمام «بيدفيست» الجنوب أفريقي بلاعبين محليين وتشكيلة محلية خالصة بعد امتناع المحترف الكاميروني الوحيد جونيور عن الالتحاق بالفريق، بينما ستشهد مباراة «بيدفيست» عودة الثنائي البارز قائد الفريق خالد مجدي وصانع ألعاب الفريق مهند أبوعجيلة اللذين غابا عن تشكيلة الفريق في لقاء الجولة الماضية أمام «حوريا كوناكري، ويتطلع ممثل الكرة الليبية للعودة بنتيجة إيجابية في جولة الذهاب الأخيرة لكي يبقي على حظوظه وأماله في البقاء داخل دائرة المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل.

حوار محلي خارج الخطوط

تشهد المواجهة الأولى المرتقبة بين الفريقين حوارًا قوياً من خارج خطوط الملعب بين مدربين محليين، حيث يقود فريق «النصر» مدربه ولاعبه الدولي السابق محمد الككلي الذي يخوض المغامرة الأولى له بالملاعب الأفريقية والمباراة التاسعة في رصيده رسميًا على الواجهة الأفريقية، ومدرب «بيدفيست» الجنوب أفريقي، المدافع الدولي السابق عافن جونت هنت، وهو مدرب محترف مند منتصف التسعينات، حيث سبق أن قاد فريق «سوبرسبورت» للتتويج ببطولة الدوري الجنوب أفريقي لثلاث مواسم متتالية كما تولى تدريب العديد من فرق الأندية الشهيرة ببلاده.

فريق «النصر» هذا الموسم يقوده المدرب الوطني الأحدث والأصغر الككلي، ابن الخامسة والثلاثين ربيعاً والذي يخوض المغامرة الأفريقية لأول مرة في تاريخه، حيث نجح في اجتياز المرحلة الأولى بنجاح وبلوغ دور المجموعات بعد خوض غمار المراحل الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ودعها مبكراً لينقل نفسه إلى منافسات «الكونفدرالية»، كما أن الككلي هو المدرب الذي دخل عالم التدريب حديثاً في العام 2014 بعد سنة واحدة فقط من إعلان اعتزاله بعد آخر ظهور أفريقي له كلاعب مع فريق «النصر» العام 2013 ببطولة «الكونفدرالية» أيضاً.

توقف ماكينة الأهداف

سعى فريق «بيدفيست» بطل جنوب أفريقيا في مواجهته الأخيرة خلال مرحلة الذهاب لوضع حد لحالة العقم الهجومي وعدم الشجاعة الهجومية التي طالت الفريق خلال مباراتيه الأولى والثانية في دور المجموعات أمام كل من «حوريا كوناكري الغيني وأمام «جوليبا» المالي، حيث لم يحرز الفريق أي هدف في مباراتيه الأولى والثانية ورغم ذلك لازال مهاجمه جينت موتايا يتصدر لائحة الهدافين على صعيد بطولة «الكونفدرالية» برصيد ستة أهداف أحرزها في مبارياته الأربع التي خاضها في منافسات الدورين الأول والثاني لبطولة «الكونفدرالية» التي استهل منافساتها بالتأهل على حساب فريق «يونغ بوفالويس» من اسواتيني بعد خسارته ذهابًا بهدف لصفر وفوزه بثلاثية إيابًا، ثم نجح في الدور الثاني من إقصاء فريق «سونجو» بطل موزمبيق بعد خسارته ذهاباً بهدفين لهدف وتسجيله أكبر انتصار أفريقي في لقاء الإياب على ملعبه بسداسية دون مقابل.