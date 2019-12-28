بيدفيست رقم «25» في عداد النصر الأفريقي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 28 ديسمبر 2019, 06:39 مساء
جانب من تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)

تعد المواجهة الكروية المرتقبة التي ستجمع فريق «النصر» ممثل الكرة الليبية مع مستضيفه فريق «بيدفيست ويست» بطل جنوب أفريقيا غدًا الأحد ضمن ذهاب الجولة الثالثة لحساب المجوعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأولى رسميًّا في تاريخ مباريات «النصر» الأفريقية.

لم يسبق لفريق «النصر» عبر تاريخ مشاركاته القارية التي انطلقت العام 1979 أن واجه ممثلًا لكرة القدم بجنوب أفريقيا.

وتعد الفرق الجزائرية هي أكثر الفرق التي التقاها «النصر» رسميًّا، حيث سبق أن واجه أربعة فرق جزائرية وهى «شباب بلكور» و«شباب باتنة» و«وفاق سطيف» و«اتحاد العاصمة» تليها الفرق السودانية حين التقى كلًّا من «الموردة» السوداني و«الخرطوم الوطني» و«هلال واو» بطل جنوب السودان.

تأتي بعد ذلك لبفرق المغربية التي قابل ممثليها «الجيش المغربي» في مناسبتين خلال العامين 2010 في بطولة كأس شمال أفريقيا و2013 في بطولة الكونفدرالية و«الرجاء البيضاوي»، بالإضافة إلى الفرق الأوغندية التي قابلها وأقصاها بالتخصص في مناسبتين وكانت وجه السعد على فريق «النصر».

سبق أن أقصى «النصر» فريق «كمبالا سيتي» الأوغندي العام 1985 وتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس كؤوس أفريقيا بعد أن تبادل معه الفوز بهدف ذهابًا وإيابًا، ثم حسم فريق «النصر» الترشح بفضل ركلات الترجيح ثم فريق «برولين» في المشاركة الحالية الذي ترشح عبر بوابته لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه عقب تعادله ذهابًا بالقاهرة بهدفين لكل منهما والفوز عليه إيابًا في عقر داره بهدفين دون مقابل.

وكان فريق «النصر» قد واجه 24 فريقًا تمثل دولًا عربية وأفريقية بمختلف مشاركاته على كافة الواجهات العربية وشمال أفريقيا وهي فرق من الجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان ومصر والكويت ولبنان وغانا والغابون وأوغندا وبنين ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب السودان وغينيا كوناكري وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى ومالي.

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