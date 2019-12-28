تعرف على نتائج سباحة الأحواض في بطولة ليبيا بمصراتة

انطلقت، أمس الجمعة، بمدينة مصراتة بطولة ليبيا المفتوحة للسباحة داخل الأحواض للفئات السنية بنادي الشباب الرياضي في إقزير.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للسباحة عبد العظيم الجروشي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن أكثر من 60 سباحًا من الفئات السنية يشاركون في البطولة بواقع 11 ناديًّا وهي: «ذات السواري» و«باب البحر» و«الحديد والصلب» و«شباب مصراتة» و«جنزور» و«توباكس» و«الخمس البحري» و«زليتن البحري» ونادي «مصراتة» و«السويحلي» و«زناتة».

وأضاف الجروشي قائلاً: «الهدف من البطولة فتح آفاق المنافسة أمام البراعم والأشبال مع إدخال البهجة عليهم والكل فائز في البطولة، لذا نشكر مَن أسهم في إنجاح الحدث».

فئة الأشبال 100 ظهر

جاء يونس أشرف إبراهيم في المركز الأول من نادي «جنزور» وسراج عبدالرازق سويد ثانيًا من نادي «جنزور» وحل في الترتيب الثالث لؤي شراد غرسة من نادي «جنزور».

فئة براعم 100 حرة

حل في المركز الأول عمر أحمد البشتي من نادي «ذات السواري» ومحمد علي أبو رأس من نادي «توباكس» ثانيًا، وجاء في المركز الثالث مأمون خماج من «جنزور».

حرة أشبال 100

سراج عبد الرزاق سويد من نادي «جنزور» وجاء يونس أشرف إبراهيم من نادي «جنزور» ثانيًا، وحل ثالثًا محمد الأشعب من نادي «توباكس».

50 فراشة أشبال

سراج عبد الرزاق سويد من نادي «جنزور» أولاً، ويونس أشرف إبراهيم من نادي «جنزور» ثانياً وجاء ثالثاً لؤي شراد غرسة من نادي «جنزور».

50 حرة براعم

محمد عمر أبو فارس من نادي «باب البحر» أولاً، وعمر أحمد البشتي من نادي «ذات السواري» وسالم حسن سلامة من نادي «ذات السواري».

50 حرة أشبال

محمود طارق بسيس من نادي «باب البحر» وعبد الرحمن بلقاسم «ذات السواري» ومحمد امجد الطاهر «جنزور».

50 حرة أشبال

يوسف جلال الوليد «ذات السواري» وياسين نصر الدين اوحيدة «زناتة» ومحمود خالد المفتي «ذات السواري».