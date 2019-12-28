فوز الأهلي بنغازي والهلال والتحدي في منافسات البراعم والأواسط

مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : إنترنت)

جرت، أمس الجمعة، 12 مباراة في مسابقتي البراعم والأواسط، وأسفرت في فئة الأواسط عن فوز «الأهلي بنغازي» على «الصداقة» بهدف، و«الهلال» على «التعاون» بخمسة أهداف دون مقابل، و«التحدي» على «الأنوار» بهدفين دون مقابل، و«الطيران» على «الشمال» بهدفين مقابل هدف، و«السد» على «المروج» بهدف.

وتعادل «بنغازي الجديدة» مع «النجوم» بهدف، كما فاز «خالد بن الوليد» على «المختار» بهدفين دون مقابل، و«بوعطني» على «السواحل» بثلاثة أهداف دون مقابل، كما تعادل «النجم الساحلي» مع «النجمة» بثلاثة أهداف لكل منهما.

وفي مسابقة البراعم، جرت ثلاث مباريات، أسفرت عن فوز «الهدف» على «أطلس» بهدفين دون مقابل، وتعادل «الوحدة» مع «السلفيوم» بثلاثة أهداف لكل منهما، بينما فاز «الحرية» على «النجم الساحلي» بخمسة أهداف مقابل هدف.