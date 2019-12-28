كوبي يقترب من تدريب ألعاب القوى الليبية

جانب من منافسات ألعاب القوى الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى محسن السباعي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت أن الاتحاد العام يقترب من التعاقد مع المدرب الكوبي ماتيوس بدريكوس لتدريب منتخبي ليبيا للوثب الطويل والثلاثي وأن مدة العقد ستة أشهر قابلة للتجديد.

يذكر أن منتخبي الوثب الطويل والثلاثي تنتظرهما أكثر من مشاركة مرتقبة من بينها البطولة العربية للميدان والمضمار بتونس في إبريل المقبل وبطولة أفريقيا لألعاب القوى للكبار بالجزائر في يونيو المقبل وبطولة البحر المتوسط لألعاب القوى تحت 23 عاما وبطولة العالم لألعاب القوى بكينيا في يوليو المقبل.