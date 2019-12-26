«سرت» تكرم عماد بن رمضان صاحب ذهبية بطولة المغرب للفيزيك والكلاسيك

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 26 ديسمبر 2019, 06:26 مساء
بلدية سرت تكرم عماد بن رمضان صاحب ذهبية بطولة المغرب للفيزيك والكلاسيك. (إنترنت)

كرمت بلدية سرت خلال احتفالية أقيمت بنادي خليج سرت الرياضي، البطل عماد بن رمضان، صاحب الترتيب الأول المتحصل على القلادة الذهبية في بطولة المغرب العربي للفيزيك والكلاسيك، التي أُقيمت بالعاصمة التونسية اليومين الماضيين.

وحصل البطل على شهادات شكر وتميز ودروع تقديرية له، خلال الاحتفالية التي نظمتها مطبعة القلم للدعاية ومطار سرت ونادي خليج سرت، بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف الشباب صالح عيادة، والكاتب العام لجامعة سرت ومدير مكتب الإعلام ببلدية سرت ومدير مكتب اتصالات سرت وعدد من المسؤولين.

كما حضر الاحتفالية رابطة قدامى الرياضين، ونائب رئيس اللجنة التسييرية لنادي خليج سرت، ومدير مطار سرت الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة، ورئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم، ومحبو اللعبة وجمع من الحضور الكرام، وعدد من مراسلي الصحافة والقنوات ومدير منتدى سرت نيوز الثقافي.

وألقى عميد بلدية سرت كلمة هنأ في مستهلها البطل صاحب الترتيب الأول والقلادة الذهبية ببطولة المغرب العربي للفيزيك ابن مدينة سرت البطل عماد بن رمضان، كما قدم الشكر إلى إدارة نادي خليج سرت على اهتمامها بهذه الرياضة بشكل خاص والرياضات الأخرى بشكل عام. وأكد عميد بلدية سرت أهمية هذه الرياضة والاهتمام به والعمل على دعمها من بلدية سرت وكافة الأنشطة الرياضية الأخرى.

كما ألقيت أيضا خلال الاحتفالية كلمات للدكتور عبد الله أمهلهل الكاتب العام لجامعة سرت، ورابطة قدامى الرياضيين، وأسرة عماد بن رمضان قدم خلالها التهاني للبطل عماد بن رمضان على حصوله على الترتيب الأول ببطولة المغرب العربي.

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