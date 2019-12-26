دعوات لعودة صلاح العربي لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق صلاح العربي. (إنترنت)

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، صلاح العربي، إنه يقدر عاليا دعوات كثير من الوسط الرياضي بعودته لرئاسة الاتحاد، وأنه يجد حرجا في الرد عليها.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه يعتز بحجم المطالبات من رؤساء أندية وإعلاميين ومدربين بأن يعود لإنقاذ الكرة الليبية، ولكن الوضع الحالي غير ملائم من ناحية ظروفه الشخصية، موضحًا: «أنا أقوم بعملي الرياضى من خلال جمعية الوفاء الرياضية التي لها جانب اجتماعي كبير».

وكان صالح صولة نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق قد طالب في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» بضرورة الضغط لعودة صلاح العربي لرئاسة الاتحاد بعد أن كان له تجارب سابقة في العام 1990 وفي العام 2008.