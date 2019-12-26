بيزان يطالب اتحاد الكرة بسداد ديون المدربين الوطنيين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 26 ديسمبر 2019, 04:54 مساء
نجم نادي الاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق عزالدين بيزان. (إنترنت)

قال نجم نادي الاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، وأحد رموز الكرة الليبية، عزالدين بيزان، إن اتحاد الكرة يجب عليه أن يحترم تعاقداته مع كل المدربين الوطنيين، ويلتزم بسداد ديونهم مثلما يسدد للمدربين الأجانب.

وأضاف بيزان، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه لديه رواتب متأخرة ولم يتم تسديدها عندما كان المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في العام 2014، وأن هناك عددا من الإداريين لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن.

ودعا بيزان اتحاد الكرة للعمل على تطوير الكوادر، وفتح أبواب التطوير، وجعل المقياس هي الكفاءة في كل اللجان والابتعاد عن المجاملات.

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