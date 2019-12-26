79 لاعبا في بطولة النعمي للشطرنج

خالد النعمي حكما بإحدى البطولات العالمية. (إنترنت)

انطلقت أمس بصالة دار الثقافة والفنون بمنطقة ميزران بطرابلس، مهرجان النعمي الثالث للشطرنج للفئات السنية (8 ، 10، 12 ، 14 ذكور و20 عاما ذكور وإناث)، تحت تنظيم وإشراف أسرة الشطرنج بالتعاون مع منظمة بيدق سالك وبرعاية اللجنة الأولمبية الليبية، وبمشاركة 79 لاعبا.

وتأتي مباريات الجولة الثانية لجميع الفئات كالآتي:

1- فئة 8 سنوات

عبدالباري عليوان يلتقي محمد خليفة وكلاهما بنقطة واحدة، وياسين الشعتاني مع عبدالمالك عليوان، وكل منهما نقطة، ومحمد الزوبيك بنقطة يتبارى مع محمد الككلي دون نقاط، وأمين الشعتاني مع محمد البكوش وكلاهما دون نقاط.

2- فئة 10 سنوات

عمر فطيس يلتقي صابر يزيد وكلاهما بنقطة، وخليل التائب نقطة مع سفيان حبارات نقطة، وتميم مصطفى يتبارى عبدالحفيظ المشرقي، وكلاهما نقطة في رصيده، ومحمد الزناتي يلتقي سلطان حبارات وكل منهما نقطة في رصيدهما، وعبدالله الشيباني مع إسلام قرقب وكلاهما دون نقاط، وخليفة صالح يواجه عبدالرحمن وليد وكل منهما دون نقاط.

3- فئة 12 عاما

هاشم فيتوري يلتقي إبراهيم كنيوير وشكري الجدي مع عبدالعزيز أبو الأشهر، وسفيان المسعي يواجه عبدالمعز خيري، ومحمد بن بركه يواجه أبوبكر بن حمزة، وأحمد الشاش يتبارى مع محمد يورو، والبراء المرغني يلتقي يوسف كشلاف، ويضيف سرتيه مع عبدالرحيم سلطان، وأنس الحداد يلتقي عبدالله كنيوير، وعبدالمالك المرغني مع نادر الشعتاني، وعبدالرحمن الجحاوي يتبارى مع سيف بن عيسى.

4- فئة 14 عاما

معتز الشريف مع عبدالرحمن القهواجي، وحمزة الفيتوري مع معز المبروم، وأيوب الككلي يتبارى مع عبدالستار الككلي.

5- فئة 20 عاما (إناث)

منى الفرجاني (1)، تلتقي بلسم بن عيسى (1)، ويمنى الزنتاني (1) مع مسرة أبوظهير (1)، وسما أبوغرارة (1) تتبارى مع دليلة زميت (0)، وإسراء الفرجاني (0) مع ملك اجريس.

6- فئة 20 عاما (رجال)

عبدالله الفيتوري (1) يلتقي مصطفى شلغوم (1)، وعمر دربوك (1) مع عبدالوارث التونسي (1)، وعمر سرتيه (1) يتبارى محمد الحداد (1)، ومصعب الندوي (1) مع حاتم أبومنجل (1)، وحسين عبدالعزيز (0) مع محمدالمنصوري (0)، وعبدالمهيمن بن فرج (0) مع محمد أوحيدة (0) ولقمان كامل يواجه نور سعد.

ويتولى إدارة مهرجان النعمي للشطرنج، فوزي البركي والحكم الرئيس فتحي دورار، ونائبه ميلاد الفيتوري، وحكم التزويج هاشم النعمي، وحكام صالة محمد السوري وأمير شراطة وعمر الفرجاني، ومحمد بن حميد وطارق سلمان وطرفة عطار وإسراء علي وعائشة مختار.