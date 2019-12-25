الترهوني يسجل ويقود سموحة للمربع الذهبي بالدوري المصري

لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الدولي الليبي محمد الترهوني. (إنترنت)

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الدولي الليبي محمد الترهوني، في قيادة فريقه لفوز ثمين على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وصنع الترهوني هدف المباراة الأول لمصلحة سموحة حين مرر كرة الهدف الذي سجله الكاميروني رونالد وانجا في الدقيقة 47، وعاد الترهوني ليسجل الهدف الثاني لفريقه بطريقه رائعة في الدقيقة 59، ليسجل الدولي الليبي أول أهدافه مع سموحة في الدوري، وقلص فريق الجونة الفارق في الدقيقة 76 بواسطة أحمد حمدي لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، رفع فريق سموحة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع من جدول الدوري، في حين تجمد رصيد فريق الجونة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر من جدول المسابقة، وفقًا لـ«كورة».