26 مشاركا في دورة «حكام الحديدية» بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 02:09 مساء
جانب من دورة «حكام الحديدية» بطرابلس (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، نجاح دورة حكام تخصص اللعب الطويل التي تتواصل بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس، بعد أن شهدت 26 مشاركا.

ويحاضر في الدورة خبير الاتحاد وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي التونسي ياسين العوني، كما يتضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وعملية في قانون تخصصات اللعب الفردي والزوجي والمركب والتصاعدي والدقة.

وأضاف الطويل أن احتفالية ستقام غدا الخميس، سيتم فيها تكريم المحاضر الدولي ياسين العوني، بالإضافة إلى منح شهادات مشاركة للحكام الحاضرين.

جانب من دورة «حكام الحديدية» بطرابلس (إنترنت)
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